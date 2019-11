Honderden kinderen misten vanmorgen bijna Sinterklaas in Apeldoorn (en dit is waarom)

Sinter­klaas­in­tocht in Apeldoorn als vanouds kinder­feest, ondanks enorme politie­macht

15:10 De landelijke intocht van Sinterklaas is vandaag zonder grote incidenten verlopen. Mede dankzij de enorme politiemacht die op de been was. In totaal werden elf personen opgepakt omdat ze zich niet aan de afspraken hadden gehouden.