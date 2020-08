Honderden mondkap-boetes uitgedeeld in het openbaar vervoer: ‘Wat snappen ze niet?’

Officieel is ze dakloos maar Emely (47) uit Apeldoorn gaat niet bij de pakken neerzitten: ‘Ik wil vooruit, een nieuwe start maken’

16 augustus Na het faillissement van haar Apeldoornse bakkerij was Emely van Essen niet snel genoeg met het zoeken van een andere woning. De gevolgen zijn groot. Maandag levert ze de sleutels van haar huis in Wenum-Wiesel in en zijn Emely en haar drie kinderen officieel dakloos. Een vakantiehuisje van vrienden biedt de komende weken voor even uitkomst. En daarna? ‘Een nieuwe start kan maken. Waar we ook terechtkomen’.