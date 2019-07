Honderden vissen in Eerbeekse Beek dood door uit papierfabriek gelekt lijmstof

De blauw-witte verkleuring van de Eerbeekse Beek vorige week is volgens het waterschap Vallei en Veluwe veroorzaakt door een ‘synthetische lijmstof’ die de beek in is gestroomd. ,,Er moet nog veel worden uitgezocht. Wat we wel weten is dat enkele honderden vissen aan de vervuiling zijn gestorven’’, laat Bernoe Meier namens het waterschap weten.