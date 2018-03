Honderdjarige gooit nog steeds geen broodkorst weg

,,Thuiszitten? Dat doe ik niet. Thuis gaan de meeste mensen dood. Als er een feestje in de buurt is, ga ik gewoon mee.'' Was getekend: Jo van Loon.

Jo van Loon-Stauffenbeil vierde vrijdag haar honderdste verjaardag met familie en vrienden in Apeldoorn. Rustig aan doen is niet haar ding. Ondanks haar hoge leeftijd, woont Van Loon nog steeds zelfstandig. Tot twee jaar geleden deed ze ook gewoon nog zelf haar boodschappen.

Op 9 maart 1918 wordt de eigenzinnige Jo geboren in de bedstee in Utrecht. Als in 1940 de oorlog uitbreekt, besluit ze snel met Leo te trouwen, ,,want vrijgezellen moesten aan het werk in Duitsland.''

Hongerwinter

Van Loon maakt als jonge vrouw de hongerwinter mee. ,,Ik ging midden in de winter met andere vrouwen op de fiets van Utrecht, langs Harderwijk naar Staphorst. Daar konden we eten krijgen, want in alle plaatsen dichter bij Utrecht was alles op. Die tochten duurden heel lang. Ik heb regelmatig een nacht in de varkensstal doorgebracht, om de volgende ochtend weer door te gaan.''

De mannen worden in die jaren meteen opgepakt, dus de taak om eten te halen komt op de vrouwen aan. ,,Er was wel een grote saamhorigheid. Ik weet nog goed dat een onbekende man aan ons vroeg of wij hem een signaal wilden geven als we Duitsers zagen aankomen. Hij bleef een eindje achter ons fietsen. Dat vertrouwen was heel belangrijk.''

Tot op de dag vandaag heeft de ervaring in de hongerwinter, invloed op haar manier van leven. ,,Ik zou nog geen broodkorstje weggooien.'' Van Loon at een paar weken geleden een hapje mee bij De Zonnebloem, waar ze regelmatig haar gezicht laat zien. ,,Ik had in de gaten dat iemand de overgebleven hutspot in de prullenbak wilde gooien. Ik zei: 'Dat gooi je toch niet weg'? Ik mocht het meenemen van haar en ik heb er nog twee dagen heerlijk van gegeten.''

Ook gaat Van Loon niet in de rij staan voor een buffet. Dat wekt herinneringen op aan hoe ze in de oorlog in de rij moest staan voor een maaltijd.

In 2000 krijgt haar echtgenoot Leo een hersenbloeding. Hij belandt in een verzorgingstehuis in Apeldoorn, dicht bij hun dochter. Zo komt Jo van Loon ook in Apeldoorn terecht. Elke dag bezoekt ze haar man, tot hij in 2005 overlijdt.

Wonder

Volgens haar schoonzoon Gert Westerink is het een klein wonder dat ze zo oud is geworden. ,,Ze eet nooit fruit en ze heeft altijd een hekel gehad aan sporten. Ze luistert ook niet naar de adviezen die ze krijgt. Ik zeg altijd plagend: 'Onkruid vergaat niet'.'' Jo van Loon, met een lach op haar gezicht: ,,Het is dat je familie bent.''