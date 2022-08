Honderdvijftig asielzoekers uit Ter Apel met spoed naar twee sporthallen in Apeldoorn

Vliegveld Teuge overtreedt volgens rechter de regels, maar provincie weigert op te treden

De provincie moeten optreden tegen vliegveld Teuge omdat deze luchthaven sinds 2014 illegaal opereert. Dat stelt de actiegroep Lelygate Klarenbeek, die in het gelijk is gesteld door de rechtbank in Arnhem. Gelderland vraagt aan de Raad van State om opschorting van deze uitspraak in afwachting van het hoger beroep.

25 augustus