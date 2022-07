Hondje uit het niets gegrepen door andere hond, twee omstanders ook gebeten in Apeldoorn

Apeldoorn wil strengere selectie bij opvang Oekraïense vluchtelin­gen: 'Velen zijn geen Oekraïner'

Wat Apeldoorn en andere gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland betreft, wordt Nederland strenger bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Velen van hen zijn geen Oekraïner en kunnen best naar hun eigen land, is het idee. Ook zouden regels rond leefgeld op onderdelen strenger moeten.

12 juli