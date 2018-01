Hoofdbaan A1 weer open na kettingbotsing met vier auto's

Jill behaalt zilver op NK junioren in Apeldoorn

19:06 Jill Kleinlugtenbelt van de Raalter Atletiek Vereniging Salland heeft bij het verspringen een zilveren medaille veroverd op het Nederlands kampioenschap voor C- en D-junioren in Apeldoorn. In haar zesde en laatste sprong overbrugde de D2-junior 4,60 meter.