Hoog Soeren doet zichzelf zwijntjes cadeau, dankzij de hulp van velen

Opluchting in Beekbergen: evenement 4evergreen2021 krijgt groen licht

26 augustus Het was nog wel even spannend, maar 4evergreen2021 in Beekbergen gaat wel door, in tegenstelling tot vele andere evenementen. Tot opluchting van de organisatie is de vergunning binnen. Tien dagen lang, van 3 tot en met 12 september, is het genieten van ‘kunst en cultuur op de enk’.