Hoogbejaarde vrouw uit Apeldoorn kreeg terecht boete voor vuilniszak naast defecte container

De gemeente Apeldoorn heeft een 88-jarige inwoonster terecht een boete gegeven van 60 euro omdat haar vuilniszak naast de ondergrondse restafvalcontainer (orac) was gezet. Dit besliste woensdag de Raad van State waar de vrouw tegen de boete in beroep is gegaan.

De orac had in augustus vorig jaar een storing en ging niet open. De vrouw en haar 63-jarige dochter die haar mantelzorger is, zetten de zak naast de container en belden met Circulus-Berkel wat te doen. Een medewerkster zou gezegd hebben dat de dames de zak mochten laten staan.

Drie dagen later werd de vuilniszak opgepikt door een controleur die de adresgegevens aantrof van de Apeldoornse. Zij maakte bezwaar tegen de boete van 60 euro. Er was immers gebeld met Circulus-Berkel. De Raad van State vindt het aannemelijk dat er is gebeld, maar stelt dat van de inhoud van het gesprek niets bekend is. Bij Circulus-Berkel wisten ze niets van een telefoontje. De gemeente vindt de toezegging dat de zak naast de container mocht blijven staan niet aannemelijk.

Mantelzorger