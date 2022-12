Hoogbouw in Apeldoorn: mooi, hard nodig of hoort het hier niet?

Met video Twee auto’s botsen op elkaar in het buitenge­bied van Beekbergen

Twee bestuurders zijn rond het middaguur gewond geraakt in Beekbergen. Beide auto’s reden in het buitengebied van Beekbergen toen ze door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing kwamen. Een vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, een man die het andere voertuig bestuurde kon ter plaatse nagekeken worden door ambulancepersoneel.

