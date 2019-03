Hoogtereddingsteam brandweer oefent spectaculair op school in Apeldoorn

Rode pakken

Uniek team

Het Utrechtse team is uniek in Nederland. Sommige andere brandweerkorpsen hebben ook zo'n team dat op grotere hoogtes kan opereren, maar die zijn in een beperkt gebied inzetbaar. Het team uit de Domstad is het enige dat per helikopter kan worden ingevlogen, in heel Nederland. Vorig jaar oefenden de ‘hoogteredders’ al twee keer in Apeldoorn met het droppen van het team op het dak van het hoofdbureau van de politie, abseilend vanuit een heli.