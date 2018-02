Hoop op nieuwbouw zwembad Sprenkelaar

De Sprenkelaar is bijna vijftig jaar oud. In de periode 2013-2015 is er een renovatie geweest, maar toch nadert het zwembad het einde van zijn levensduur. Om het aan de eisen van deze tijd te laten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid zijn forse investeringen nodig. De vraag is of zo'n ingreep nog realistisch is.

De gemeente laat nu eerst een bouwkundige inspectie van het pand uitvoeren, en een meerjarenonderhoudsplan opstellen, om erachter te komen hoeveel geld er nodig is. Daarnaast komt er een onderzoek naar de (toekomstige) behoefte aan overdekte zwembaden in Apeldoorn. Afhankelijk van de uitkomsten van die onderzoeken wordt besloten of het wijs is geld te steken in De Sprenkelaar. Zo'n tien jaar geleden zijn er al eens plannen opgetuigd om De Sprenkelaar te vervangen door een heel nieuw bad. Dat ging toen niet door omdat Apeldoorn stevig moest bezuinigen.

De stichting zwembad Noord- Oost hoopt dat nieuwbouw dit keer wel de uitkomst is. Volgens de voorzitter is de behoefte aan een zwembad aan deze kant van de stad duidelijk.