Hoop voor verdrietige imker Eric uit Brummen: Dief met 80.000 bijen aangehouden in Duitsland

Apeldoorn wil kleinere stallen, maar varkensbe­drijf mag verdubbe­len

3 juli Een intensieve varkenshouderij in de gemeente Apeldoorn wil twee keer zoveel dieren gaan houden. Dat staat haaks op het doel dat de politiek vorig jaar heeft gesteld, maar is niet tegen te houden. De bedoeling is ‘megastallen’ te weren, twaalf maanden later blijkt dat juridisch nog niet mogelijk.