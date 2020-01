Hoornbeeck College uit Apeldoorn en Kampen opnieuw aan top bij mbo-scholen

Het Hoornbeeck College, met vestigingen in onder meer Apeldoorn en Kampen, is in de Keuzegids mbo opnieuw uitgeroepen tot beste brede school voor middelbaar beroepsonderwijs. De gereformeerde onderwijsinstelling voerde ook vorig jaar al de ranglijst aan.

Landstede, in Zwolle, Harderwijk en Raalte staat op een gedeelde vijfde plaats. Aventus in Apeldoorn en Deventer en het Zwolse Deltion college komen niet in de top tien voor.

Bij de ‘groene‘ scholen neemt Zone.college in Zwolle en Hardenberg de derde plek in. En bij de specialistische scholen prijkt het Cibap (creatieve vakschool in Zwolle) op een vijfde plaats.

Jaarlijks neemt de gezaghebbende keuzegids alle mbo-opleidingen in Nederland onder de loep. Daarbij wordt gekeken naar zaken als resultaten, kwaliteit van stages en toetsen, baankansen en het oordeel van deskundige instanties. Ook betrekt de keuzegids de mening van studenten bij het oordeel, gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête.

Topopleiding