Horeb sluit deur in Beekbergen: We nemen dit besluit met enorm veel pijn

Sinds het Rijk besloten heeft dat deze vorm van zorg door de lokale overheid moet worden gefinancierd, is plaatsing van cliënten uit het hele land op deze locatie steeds minder mogelijk. Horeb heeft in de afgelopen jaren te maken gekregen met afnemende cliëntenaantallen. Hierdoor is het financieel niet langer op te brengen om deze relatief grootschalige voorziening toekomstbestendig open te houden.

,,We nemen dit besluit met enorm veel pijn'', zegt Bert Westerhuis, locatiemanager van Horeb. ,,Horeb is een bijzondere plek die voor veel mannen helend is geweest. We hebben met ons team heel hard gewerkt om goede zorg te bieden aan deze speciale groep cliënten. We betreuren het dat het in deze tijd niet meer mogelijk is om dit aanbod voort te zetten. We kijken met dankbaarheid terug, omdat hier zoveel cliënten op verhaal konden komen en weer hoop vonden voor de toekomst.’'