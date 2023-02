Horeca Nett in Nettenfabriek gaat stoppen: 'Dit is niet hoe we het voor ons hebben gezien'

indebuurtNett, het horecagedeelte in de Nettenfabriek, gaat stoppen. Uitbaters Jesse Nauta en Mathilde van der Ploeg kondigden het nieuws maandag zelf aan via Instagram.

“Vanaf 1 juli sluiten we de deuren omdat ons werkplezier steeds vaker plaatsmaakt voor zorgen over hoge kosten die (helaas) bij deze tijd horen”, kondigt het duo maandagmiddag aan op Instagram. “Dit is niet hoe we het voor ons hebben gezien. Ook voor ons moet Nett een plek zijn van fijne momenten en genieten.”

Drankjes en soulfood

Nett Drinks & Soulfood opende in de herfst van 2019 de deuren direct bij de ingang van de oude Nettenfabriek. Je kunt er lunchen en borrelen en zo nu en dan aanschuiven voor een wisselend driegangendiner. Ook wordt de ruimte regelmatig afgehuurd voor feesten. En dat allemaal in een hip interieur van vintage meubilair en planten van de naastgelegen bloemenzaak.

Steun van de gemeente

“Onze huur is het afgelopen half jaar vier keer verhoogd”, zegt Mathilde van der Ploeg telefonisch tegen indebuurt Apeldoorn. “In combinatie met de inkoop die duurder is geworden, is het niet meer te doen. De marge op elk product is weg.” Ze zegt dat wethouders Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn) en Jeroen Joon (VVD) zich “heel sterk hebben gemaakt” voor Nett door de verhuurder proberen te porren voor een lagere huurprijs. “En dat deden ze met veel steun vanuit de gemeente.” Het mocht niet baten.

Superleuke laatste maanden

“We zijn van plan er een paar superleuke laatste maanden van te maken”, aldus de ondernemers. “Wil jij je feest, babyshower, eerste date of bruiloft nog bij ons vieren voor die tijd? Neem dan snel contact op want de agenda loopt al vol!” Mathilde: “We hopen de tekorten die we in coronatijd hebben opgebouwd de komende maanden nog te kunnen wegpoetsen, zodat we daarna met een schone lei verder kunnen.”

Dankbaar voor alles

Ze sluiten hun bericht af met een woord van dank: “We zijn nog niet weg natuurlijk, maar we zijn dankbaar voor alles wat we hier zo mooi hebben opgebouwd in de afgelopen jaren! Voor alle bezoekers en alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan onze plek!”

Voor een prikkie

Jesse en Mathilde stoppen per 1 juli, maar geïnteresseerden kunnen Nett van ze overkopen. “Voor een prikkie is het nog een jaartje van jou!”, schrijven ze in hun bericht. Er zijn woonplannen voor het gebied waar de Nettenfabriek staat, dus deze gaat over een tijdje tegen de vlakte. Mensen die wel oren hebben naar een overname van Nett mogen “zich met een Limburgse vlaai melden aan de bar bij Jesse of Mathilde”, aldus Jesse.

Wat Jesse en Mathilde na Nett gaan doen, is nog onduidelijk.

