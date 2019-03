Hornbach mag bouwen in Apeldoorn, maar transferium nodig voor Omnisport

video Dwars door binnenstad rijden in Apeldoorn wordt een stuk lastiger: nieuwe stukjes eenrich­tings­weg

6:00 Het is over een paar weken niet meer simpel mogelijk om met de auto dwars door de Apeldoornse binnenstad te rijden. Op een stukje van de west-oostroute via Kalverstraat en Molenstraat-Centrum geldt dan éénrichtingsverkeer. Bestuurders van motorvoertuigen moeten daardoor een slinger maken via het Stationsplein om op hun bestemming te komen. Later dit jaar gaat mogelijk hetzelfde gelden voor de tegenovergestelde route.