Horrordossier Uddel: ex-boer Gerrit krijgt stapel zwartgelakte pagina’s na WOB-verzoek

VIDEO Bestuurder wordt niet lekker en botst op gloednieu­we auto in Apeldoorn

11:11 De bestuurder van een bestelbus reed vanochtend even voor 09.00 uur op de Drapeniersdonk in Apeldoorn toen hij niet lekker werd. Hij nam de bocht binnendoor en botste frontaal op een tegenligger. De man in het busje is naar het Gelre ziekenhuis gebracht.