‘Horrordossier Uddel’ na zes jaar bij hoogste rechter: is het echt zo erg dat woning verkeerd staat?

Liveblog Nieuwe domper voor Heino, Rohda Raalte maakt indruk en Columbia wacht een zwaar seizoen

Columbia eindigde een paar maanden geleden op een teleurstellende achtste plaats in de eerste klasse E. De ploeg uit Apeldoorn zal dit seizoen dolgelukkig zijn met een plekje in het linkerrijtje. Ook in de derde speelronde werd er niet gewonnen. Heino en Alcides beleefden eveneens een teleurstellende middag. Rohda Raalte maakte daarentegen veel indruk door HBS naar een 0-4 nederlaag te spelen. Dat en veel meer kwam er vanmiddag voorbij in het liveblog.

9 oktober