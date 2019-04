Hotel de Cantharel in Apeldoorn zet streep door paasvuur

Wat wil jij weten van minister-president Mark Rutte? Hij beant­woordt lezersvra­gen in De Ochtends­how to go

12:27 Altijd al een vraag willen stellen aan minister-president Mark Rutte? Grijp je kans: woensdag 24 april beantwoordt hij vragen van onder meer Stentor-lezers in het live programma De Ochtendshow to go.