‘Houd container in je buurt schoon’: plan tegen afvaldump in Apeldoorn

Broers Ameshoff domineren al jaren op de Apeldoorn­se Tennis Kampioen­schap­pen

6 september De Apeldoornse Tennis Kampioenschappen (ATK) hadden afgelopen week meer deelnemers dan in de afgelopen jaren. De broers Robert en Roelof Ameshoff domineren nog altijd in het Apeldoornse tennis en wisten voor de achtste keer het dubbelspel tijdens de ATK te winnen. Daarnaast prolongeerde Roelof Ameshoff zijn titel in het enkelspel.