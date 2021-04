Houtkachel veroorzaakt fikse schuurbrand in Uddel: naastgelegen woning loopt schade op

Politieke partijen in actie tegen omstreden tankstati­on in Apeldoorn

7 april ‘Streng verboden toegang. Het betreden van dit terrein is levensgevaarlijk!’ Het bord dat in de jaren tachtig jarenlang bij een arseenvijver stond, wordt in Apeldoorn symbool voor het verzet tegen de komst van een tankstation op die plek. De gemeenteraadsfracties van de PvdA en Partij voor de Dieren plaatsen komende zaterdag een vrijwel identiek bord, met een nieuwe tekst.