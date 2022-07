‘Hufterwoningen’ in Apeldoorn komen later, veel bezwaren

De woningen zijn bedoeld voor mensen die in een gewone buurt te veel overlast of onrust veroorzaken. In de volksmond gaat het om ‘asowoningen’ of ‘hufterhuizen’, de betrokken organisaties gebruiken liever skaeve huse. ‘Aso’ dekt de lading niet, zeggen ze, omdat er onder meer mensen met psychische problemen in deze doelgroep zitten.