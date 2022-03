‘Hufterwoningen’ in Apeldoorn nabij, boze omwonenden maken bezwaar: ‘Wereld op z’n kop’

Besluit over Apeldoorn­se ‘hufterwo­nin­gen’ uitgesteld, buurt wil niet langer wachten: ‘Plan moet van tafel’

Apeldoorn-Noord heeft last van drugsdealers en hangjongeren. Dat stellen buurtbewoners van de Bovenkruier, waar negen ‘hufterwoningen’ moeten komen. Omwonenden willen dat het plan van tafel wordt geveegd. ,,Los eerst de overlast op, dan praten we daarna over hufterwoningen”, zegt Jasper Benus namens hen.

10 februari