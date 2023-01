Hugo de Jonge is Apeldoorn dankbaar voor pioniersrol flexwoningen: ‘Aan de slag zou ik zeggen’

Zelf een ecologi­sche moestuin beginnen? Moestuin­vrou­wen van Bosnodig in Voorst geven cursus

Voor het eerst een ecologische moestuin beginnen, maar weet je niet hoe? Of wil je inspiratie opdoen om je voor te bereiden op het nieuwe moestuinseizoen? Bij Bosnodig in Voorst start op 6 februari de workshop ‘Voorpret in de moestuin’, waar alles over ecologisch moestuinieren duidelijk moet worden.

15:32