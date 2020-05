Huisartsen Lydia en Morna hebben geen personeel meer nodig dankzij hun digitale praktijk in Apeldoorn

Enthousias­me voor woningen in Nijland­school aan rand binnenstad Apeldoorn

13:21 Er kunnen woningen komen in de voormalige Nijlandschool aan de Paul Krugerstraat in Apeldoorn. De commissie die in Apeldoorn bouwplannen beoordeelt, is daar zeer enthousiast over. Daarmee kan dit gebied op de grens van binnenstad en De Parken verder vernieuwen.