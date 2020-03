Huisartsen Regio Apeldoorn gaan over op crisiszorg: elke wijk één ’coronapraktijk’

Alleen noodzakelijke zorg

Siegelaar: ,,In feite gaan huisartsenpraktijken crisiszorg leveren: alleen de noodzakelijke zorg. Dit sluit aan op het landelijk voorschrift dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft om verdere verspreiding te voorkomen. Dat betekent dat mensen die bellen uitgebreid worden bevraagd om uit te zoeken of een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is. Daarnaast worden controles bij chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten, uitgesteld of telefonisch afgehandeld. Ook bloeddrukmeting en bevolkingsonderzoeken laten in elk geval tot eind maart op zich wachten. Van dag tot dag wordt bekeken hoe het beste de noodzakelijke zorg geleverd kan worden".

Speciale Coronapraktijken

Patiënten die luchtwegklachten of koorts komen, wordt verzocht niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen. ,,Mocht het nodig zijn dat de patiënt onderzocht wordt, bijvoorbeeld bij ernstige benauwdheid, dan wordt hij of zij verwezen naar die ene huisartsenpraktijk in de betreffende wijk die hiervoor door de Huisartsen Regio Apeldoorn is aangewezen. Het gaat in totaal om 11 huisartsenpraktijken in de regio Apeldoorn en omstreken. Mensen met andere klachten, zoals bijvoorbeeld buikpijn of wondzorg kunnen - na eerst uitvoerige bevraging - terecht bij de andere huisartsenpraktijken in de wijk. Ook daarbij geldt dat iedereen het beste thuis kan blijven, tenzij het niet anders kan. Ook de Huisartsenpost zal alleen echt noodzakelijke zorg kunnen leveren".