Huisartsen Regio Apeldoorn houdt vinger aan de pols nu corona landelijk weer toeneemt

De Huisartsen Regio Apeldoorn houdt de vinger aan de pols nu het aantal besmettingen met het coronavirus met name elders in het land weer toeneemt. ,,Op dit moment is er echter geen reden onze huisartsenzorg aan te passen.”

Dat zegt huisarts Roland Zeilstra, die tevens lid is van het (nu niet actieve) crisisteam van de Huisartsen Regio Apeldoorn. ,,Gelukkig valt het in onze regio mee, al melden zich inmiddels wel iets meer mensen met hoest- en verkoudheidsklachten. Deze patiënten worden nog altijd apart gezien. Zij zitten niet in de spreekkamer met patiënten die andere klachten hebben.”

Kleinere coronatent

Mocht er in de regio onverhoopt een toename komen of zelfs een tweede golf, dan zal de Huisartsen Regio Apeldoorn weer een coronatent optuigen bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. ,,Die zal dan niet meer zo groot zijn. Bij de eerste coronagolf hadden we twaalf spreekkamers. Zoveel hadden we er niet nodig.”

Zeilstra, die zegt dat de huisartsenzorg in de regio sinds Pinksteren weer aardig genormaliseerd is, hoopt vooral dat er geen tweede golf komt. ,,Ook al zijn we inmiddels door de eerste golf organisatorisch wel door de wol geverfd. Een draaiboek voor een tweede golf ligt klaar.”

Onder de Huisartsen Regio Apeldoorn vallen praktijken in Apeldoorn, Hoog Soeren, Beekbergen, Eerbeek, Loenen, Klarenbeek, Hoenderloo, Vaassen, Epe, Emst en Oene.