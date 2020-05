Huisartsenzorg Regio Apeldoorn stap voor stap over naar reguliere zorg

Daar zijn van de twaalf beschikbare spreekkamers nog drie spreekkamers in gebruik, voor de kleine groep patiënten die er nog met aan corona gerelateerde klachten komt. Voorzitter Joost Siegelaar: ,,Door deze post bij Gelre open te houden, kunnen we de patiëntenstromen nog strikt scheiden. De huisartsenpraktijken zelf zijn allemaal coronavrij. Daar wordt de reguliere zorg op een veilige manier stap voor stap weer opgepakt. Er is natuurlijk ook het een en ander in te halen van zorg die uitgesteld kon worden, maar daar gaan we nu weer mee beginnen. Dat is nog een hele klus, ook omdat we nog maar heel weinig patiënten naar het ziekenhuis kunnen doorverwijzen. Ook het ziekenhuis kan nog maar beperkt zorg leveren. We stemmen met de specialisten goed af wat er wel en wat er nog niet verwezen kan worden. ”