Huisdier in Apeldoorn naar gastgezin als baasje even niet kan verzorgen

Op het terrein van GGNet was tot onlangs zo'n opvang gevestigd. Mensen konden daar hun huisdier aan toevertrouwen als ze daar om gezondheidsredenen zelf tijdelijk niet aan toe kwamen. Die organisatie, Sint Antonie, is echter gestopt bij gebrek aan voldoende inkomsten. Onder meer vanuit de lokale politiek is er vervolgens aangegeven dat het wel belangrijk is dat er zo’n voorziening is. De gemeente heeft daarom laten onderzoeken hoe het verder moet.