Huisje James in Ugchelen dankzij heldhaftige koks gewoon open

Dat ze goed kunnen koken was al bekend. Maar de koks van Huisje James, dat eind vorig jaar een prestigieuze Gault & Millau Award in de wacht sleepte, hebben meer in hun mars. Toen dinsdagavond één van de schoorstenen in lichterlaaie stond, ontpopten ze zich tot uitstekende brandweermannen.

Stoer

,,Eentje heeft de houtblokken uit de open haard gehaald en eentje is het dak opgegaan om te blussen. Door het snelle handelen van deze stoere mannen is erger voorkomen”, vertelt gastvrouw Inge Scholten. Zelf was ze niet aanwezig toen de brand uitbrak. ,,Maar nadat ik op de hoogte was gebracht door mijn rechterhand, ben ik er direct heen gegaan. Ik was er gelijk met de brandweer. Dankzij het heldhaftige van onze koks, hoefde die alleen nog maar een check-up te doen.”

Omdat de brand plaatsvond in de losstaande ontvangstruimte van het etablissement, hebben de mensen die zaten te dineren er amper iets van gemerkt. ,,Ze hebben eigenlijk alleen het brandalarm gehoord. Nadat dat is afgegaan, hebben we ze gelijk gerustgesteld.”

Ellende

Uiteindelijk liep het ook met een sisser af. De ellende van Heerlijckheyt Het Loo in Apeldoorn, dat na een onschuldige lijkende droogtrommelbrand uiteindelijk maanden dicht moest vanwege rook- en roetschade, blijft Huisje James bespaard. ,,We kunnen vanavond weer open. De schoonmaakploeg is al geweest.”