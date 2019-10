Huiswerkbegeleider uit Apeldoorn huurde appartement voor ‘vervelende post’ van belastingdienst

Voor 850 euro per maand huurde Herman M. een appartement alleen bedoeld voor ‘vervelende post’. Hij was op de vlucht voor schuldeisers, zo bleek donderdag op de zitting in de rechtbank in Zwolle. Op de deurmat daar lagen vooral blauwe enveloppen. Want de man die vele ondernemingen in huiswerkbegeleiding opzette, had een broertje dood aan belasting betalen.