Huizen gaan als warme broodjes over toonbank in Apeldoorn en Epe, ondanks hoge prijzen

LIVE | Corona in de regio: Minder mensen op IC en Sallandse Heuvelrug op slot om motoren te weren

16:54 Oost-Nederland zit nu bijna een maand in de coronacrisis. Tal van mooie initiatieven vonden de afgelopen weken plaats, zoals kaartjesacties en hartverwarmende applauzen. Ondanks al die mooie initiatieven maakt het coronavirus iedere dag nieuwe slachtoffers. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het regionale nieuws over het virus.