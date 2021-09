Huizenkopers uit Randstad kiezen steeds meer voor Oosten: ‘En niet langer één specifieke regio’

Het afgelopen jaar lag het aantal verhuizers uit de Randstad in Overijssel en Gelderland 4 procent hoger dan in 2019 blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland. Daarmee zet een trend door die al eerder is ingezet, namelijk dat Oost-Nederland zeer in trek is bij huizenkopers uit het westen. ,,Wat opvalt is dat niet langer een specifieke regio maar vrijwel de hele provincie als overloopgebied geldt’’, zegt Gelders gedeputeerde Peter Kerris.