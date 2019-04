Hulp gezocht: speur vanachter de computer mee naar het Veluws verleden

Voorkennis is niet verplicht; het enige wat nodig is, is belangstelling voor oudheid en een computer met een internetverbinding. Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden hopen dat zich veel vrijwilligers melden en dat zo de kracht van het publiek benut kan worden.

Braamstruik

Er ligt namelijk in potentie een schat aan informatie. Met nieuwe technieken zijn de afgelopen jaren interessante hoogtebeelden gemaakt van Nederland. Een laser meet daarbij heel precies de hoogteverschillen in het landschap. ,,Het grote voordeel is dat de metingen door vegetatie heen gaan’’, legt Eva Kaptijn uit namens Erfgoed Gelderland. Een braamstruik of boom staat dus niet meer in de weg, waar ze op traditionele luchtfoto's wel dingen aan het zicht onttrokken. En dat was natuurlijk zeker op de Veluwe lastig.