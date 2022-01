Hulp uit onverwachte hoek voor door brand getroffen Apeldoornse viskraamhoudster

Twee onbekenden zijn in actie gekomen voor de getroffen viskraamhoudster Marlous Olthoff. Afgelopen maandagmiddag brak er opnieuw brand uit in het Aaltje. Nu zijn er twee doneeracties gestart voor de getroffen Apeldoornse.

De HBO-rechten studente Kelly Brugman (23) uit Zutphen kent Olthoff niet, maar besloot nadat ze haar verhaal had gelezen in actie te komen. ,,Ik was aan het studeren gisteren en kreeg minder leuk nieuws wat schoolgerelateerd was. Ik wilde afleiding zoeken op internet en las daar het verhaal van Marlous. Ik dacht: in coronatijd is mijn houvast mijn studie en mijn werk. Wat als dat er niet is en je geldzorgen hebt? Dan is deze tijd een stuk lastiger.”

Last die van je afvalt

Ze besloot ‘op de kracht van social media te vertrouwen’ en te kijken wat er van haar actie terecht zou komen. In eerste instantie nam ze contact op met de kraamhoudster. ,,Ik heb haar netjes toestemming gevraagd en kwam er ook achter dat het bedrag om dit te kunnen realiseren niet haalbaar is met de doneeractie. Maar ik vind dat elke euro mooi meegenomen is. Stel ze heeft een huurhuis en ik kan een bedrag bijeen brengen dat een maandje huur is, dan is het toch een last die van je afvalt.”

Over het algemeen reageren donateurs heel positief op de actie. ,,Er zijn wel kritische vragen over hoe de brand is ontstaan, maar daar wil ik niet te diep op ingaan. Ik ga uit van het goede van de mens, ik ben er zelf immers niet bij geweest.” Inmiddels staat de teller van haar actie al op 350 euro. ,,Ik probeer de actie overal onder de aandacht te brengen en hoop dat mensen zoveel mogelijk de actie delen.”

Zure bom

Apeldoorner Hans Oudbier (55) heeft nooit vis bij het Aaltje gekocht, maar kende de vorige eigenaar. de familie Pieters wel uit zijn jeugd: ,,Als we hadden gezwommen in Malkenschoten gingen we altijd een zure bom halen. Ik kwam vroeger ook veel in het café van de familie Pieters. Ik ben deze actie begonnen omdat ik het zonde zou vinden dat de viskraam zou verdwijnen omdat er zoveel jaren een viskraam heeft gestaan op de Arnhemseweg.”

Hij heeft de verhalen over de brand gevolgd en heeft als streefbedrag voor zijn actie een bedrag van 75.000 euro. ,,De viskraam is total loss en ik denk dat een nieuwe ongeveer dit bedrag kost. Ik vind dat Marlous dit verdient omdat dit nu al de tweede keer is in korte tijd dat dit haar overkomt en dan ook nog in een zware tijd in verband met corona.” Hij laat de actie minstens zes maanden duren omdat het bedrag dat hij voor haar bijeen wil brengen zo hoog is.

Ze is er stil van

Olthoff is nu, twee dagen na de brand in haar viskraam er stil van: twee mensen die een doneeractie voor haar hebben opgezet om het verlies van haar viskraam enigszins te kunnen compenseren. ,,Ik vind het heel erg lief dat Hans en Kelly een doneeractie zijn gestart. En dat terwijl ze mij niet eens kennen! Kelly zei tegen me: ‘het is zo naar dat dit u is overkomen, in deze tijd moeten we wat voor elkaar betekenen’.” De Apeldoornse volgt beide acties op de voet. ,,Ze zijn allebei goed gestart. Ik krijg van veel vaste klanten die ik ken van de kraam ook een hoop lieve reacties via de doneeracties.”

Ondertussen wacht Olthoff op een expert die de schade aan haar viskraam moet beoordelen. ,,Ik hoop dat hij vandaag of morgen komt en dat er vaart in komt. Voor een nieuwe kraam is zo vreselijk veel geld nodig, zeker zoals de kraam was op deze plek. Hij moet echt gebouwd worden. Er zit een klep aan de zijkant die op het fietspad uit komt en mijn kraam werkt op elektriciteit en niet op gas.”

