Hulpdiensten in Gelderland rukten het vaakst uit tijdens westerstorm

Terwijl de westerstorm huishield in Nederland, werden hulpdiensten in totaal 2.951 opgeroepen via het alarmeringsnetwerk. In Gelderland rukten zij 785 keer uit schademeldingen als gevolg van de westerstorm. In Overijssel was dat 315 keer. In Flevoland hadden de hulpdiensten het aanzienlijk rustiger: daar kwamen 61 meldingen binnen van stormschade.



Met name aan het eind van de ochtend hadden de hulpdiensten in Gelderland het druk; 401 stormschademeldingen stroomden toen binnen. Vervolgens werden aan het begin van de middag nog eens 305 meldingen gedaan. In Overijssel en Flevoland kwamen aan het begin van de middag de meeste meldingen binnen.