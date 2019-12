Hulplijn voor vragen en zorgen over vreemd gedrag in Apeldoorn

Wat gebeurde er tijdens de lockdown in de gevangenis van Zutphen en waarom?

10:00 Donderdag werden tweehonderd gevangenen van de Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek in Zutphen ‘getrakteerd’ op een zogenaamde lockdown. Wat is dat, wat gebeurt er dan en wat is er aangetroffen?