Hulpverlener uit Apeldoorn actief in de prostitutie. Rechter: ‘Hebt u nooit gevoeld, dit is niet goed?’

FI­OD-in­val bij Auto Wientjes Apeldoorn onderdeel groot witwason­der­zoek

18:50 Minimaal 21 miljoen euro zou de overheid er door zijn misgelopen. In een groot onderzoek naar vier autobedrijven, waaronder Auto Wientjes in Apeldoorn, heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst vandaag invallen gedaan op meerdere locaties in het land. Het onderzoek richt zich op btw-fraude, witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto’s.