Hulpverleners zien aantal zwerfjongeren in Apeldoorn stijgen

Politiek wil meer weten over toename Apeldoornse zwerfjongeren

13:00 De fracties van SGP en PvdA maken zich zorgen over het toenemende aantal zwerfjongeren in Apeldoorn. Ze stellen donderdagavond in de gemeenteraad actualiteitsvragen aan het college van Burgemeester en Wethouders om meer over de oorzaken van de toename te weten te komen.