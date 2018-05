Huren in Apeldoornse vrije sector rijzen de pan uit

Alleen in Zoetermeer stegen de huren het afgelopen jaar harder dan in Apeldoorn. Landelijk gingen de prijzen met 5,9 procent omhoog en daarmee kwam de gemiddelde huurprijs voor vrijesectorwoningen in Nederland op recordhoogte uit. De grootste stijging is te zien in steden buiten de randstad zoals Apeldoorn. Ook in Deventer zijn de prijzen flink hoger dan een jaar geleden; de gemiddelde huurprijs is daar nu 8,45 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2017.