Huur omlaag en extra kamers op zolder; Apeldoorn heeft huizen nodig voor grote vluchtelingengezinnen

Apeldoorn­se basisscho­len met gerust hart op vakantie: leerlingen­aan­tal na jaren van forse krimp nu stabiel

19 juli Het leerlingenaantal op Apeldoornse basisscholen beweegt zich voorzichtig de goede kant op. Op het openbare onderwijs was er de afgelopen jaren een forse krimp te zien, nu is dat aantal stabiel zegt scholenkoepel Leerplein055. Christelijke onderwijsorganisatie PCBO merkt juist een lichte daling. ,,Maar er komt geen enkele school onder de opheffingsnorm of in de gevarenzone.’’