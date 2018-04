Huurder kan rol krijgen in beheer

De eerste vorm van dergelijk zelfbeheer in Apeldoorn is gerealiseerd. Aan de Zonnedauw hebben bewoners van een flat een vereniging opgericht die taken van De Woonmensen overneemt. Volgende week worden daarvoor handtekeningen gezet.

De Woonmensen staat achter dergelijke initiatieven, geeft woordvoerder Rick Evers aan. ,,Meer invloed geven aan bewoners is een van onze speerpunten.'' De 'sociale meerwaarde' is een belangrijk argument. ,,Buren ontmoeten elkaar, doen dingen samen en kunnen hun kwaliteiten ontwikkelen. Dit heeft niet alleen een positieve weerslag op de bewoners, maar ook op de buurt.''

Succes

De corporatie gaat de mogelijkheden daarom meer onder de aandacht brengen. ,,We hopen dat de succesverhalen vanuit de Zonnedauw-flat aanstekelijk werken.'' Ook al kan dat consequenties hebben voor De Woonmensen zelf. ,,We zijn er als corporatie niet om voordelige onderhoudscontracten af te sluiten of om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. We zijn er voor de huurder. Mocht zelfbeheer een dermate groot succes worden dat contracten en overhead onder druk komen, dan zoeken we daar oplossingen voor. Onze visie is goed en betaalbaar wonen voor iedereen en als er complexen zijn waar bewoners dat zelf kunnen organiseren, dan bieden wij ze die ruimte.'' Een voorwaarde is wel dat er goede afspraken worden gemaakt. Gaandeweg zal blijken wat haalbaar is om over te dragen.

Leren

De Woonbond, de landelijke belangenorganisatie van huurders, is enthousiast over zelfbeheer. Het is een redelijk nieuw fenomeen in Nederland, vertelt woordvoerder Marcel Trip. ,,Een mooie manier om meer zeggenschap te krijgen en het kan de betaalbaarheid verbeteren.''