Huurder profiteert van zuinig huis in Apeldoornse wijk Zuidbroek

Ze wilde graag een betaalbare huurwoning, en in dat opzicht was het gloednieuwe huis aan de Korrelhoed voor Sabine Dijkstra al een heel mooie optie. Dat de woning bijna energieneutraal is, was een prachtige bonus en dus extra reden om toe te happen. ,,Je zou gek zijn als je dat niet doet.'' En het bevalt prima.

Aan de noordrand van Apeldoorn heeft corporatie Ons Huis er met bouwbedrijf Van Wijnen iets bijzonders van gemaakt. Er is een woning ontwikkeld die nu al voldoet aan de energie-eisen die vanaf 2020 gaan gelden. Bijzonder is dat deze huizen in Zuidbroek via de sociale sector worden verhuurd. De bewoners zijn spekkoper: voor een kleine 600 euro huur krijgen ze veel woning. Splinternieuw en zo gebouwd dat de energierekening zeer laag uitvalt.

Frisse lucht

Er is vooral gekeken hoe het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden kan worden, legt duurzaamheid-specialist Bas Bredewold uit namens Van Wijnen. Dat lukt als je nauwelijks warmteverlies hebt. Daarom is er behalve dikke isolatie een slim ventilatiesysteem geïnstalleerd. Daarin wordt frisse lucht die naar binnen komt, opgewarmd door de gebruikte lucht die er uit gaat. Dus wel schone lucht - er zit zelfs nog een extra filter tussen - maar geen koude stroom. ,,Gezonder en comfortabeler'', aldus Bredewold. Wel even wennen: ramen hoeven dus niet meer open. Dat kán overigens nog wel, voor wie dat prettig vindt. Verwarmen gebeurt via stadsverwarming met warmte die bij de waterzuivering is gewonnen, de verlichting is led.

Winst

,,Dergelijke toepassingen zijn mooi bij een villa, maar bij dit soort woningen zit de echte winst'', verwijst Van Wijnen-directeur Joziene van de Linde naar de grote stap die Nederland moet zetten op energie-gebied.

Directeur/bestuur Arjen Jongstra van Ons Huis is het daar van harte mee eens. Zijn corporatie heeft duurzaamheid en betaalbaarheid als prioriteiten. Die twee gaan goed samen: duurzaam betekent immers lage energielasten voor de huurder. In 2020 moet het energielabel van alle 6000 Ons Huis-woningen in Apeldoorn gemiddeld 'B' zijn. Daarvoor zijn wel flinke investeringen nodig. ,,Ons Huis is gelukkig in de positie dat we dat ook kunnen'', vertelt Jongstra.

Vloerverwarming

Feit is dat het omvormen van die bulk aan bestaande woningen de grootste klus is. Nieuwbouw als hier aan de Korrelhoed zal Ons Huis niet om de haverklap opleveren. Hoewel momenteel in Havenpark (centrum) huurwoningen worden neergezet die dit behoorlijk benaderen, en voor het voormalige Julianaziekenhuis-terrein is ook zoiets voorzien.

Sabine Dijkstra prijst zich hoe dan ook gelukkig dat zij met jaar zoontje Tyler (2) hier een woning heeft kunnen bemachtigen. ,,Ik woon er pas enkele weken, dus kan er nog niet alles over zeggen, maar tot nu toe bevalt het prima. Met vloerverwarming, heerlijk. Echt een genot om hier te wonen.''