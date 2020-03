Huurwoning in Apeldoorn is fors duurder geworden

Het huren van een woning in de vrije sector is afgelopen jaar een kleine tien procent duurder geworden in Apeldoorn. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van woningplatform Pararius.

Nieuwe huurders betaalden hier in de tweede helft van 2019 maandelijks gemiddeld 10,75 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat in dezelfde periode nog 9,88 euro. Die cijfers hebben natuurlijk een hoog abacadabra-gehalte. Het wordt pas goed inzichtelijk als je ze vertaalt naar een voorbeeld:

Volgens de meest recente cijfers heeft een Apeldoornse woning gemiddeld een oppervlakte van 117 vierkante meter. Voor een huurwoning zal dat lager liggen, dus voor het gemak houden we 100 vierkante meter aan. Eind 2018 betaalde je dan 988 euro per maand, afgelopen december 1.075 euro. Een stijging van 87 euro per maand.

Gewilde stad

Verhuurmakelaar André Holterman van 123Wonen heeft er wel een verklaring voor. Hij constateert dat er in Apeldoorn en omgeving vaker gezocht wordt naar huurwoningen, met name door jonge mensen. ,,Apeldoorn is een grote, relatief rustige en gewilde stad om in te wonen. Woningen, appartementen maar ook kamers staan steeds korter te huur. Er is weinig aanbod, maar de vraag is groot en dat zie je terug in de stijgende prijzen.”