Huwelijksaanzoek als nieuw begin voor sensei Erik Millesen en zijn Sandra uit Apeldoorn

Mogelijk jeugd-tbs voor man die zorgmede­wer­kers mishandel­de: ‘Ik ben dan net de Hulk’

15:36 ‘Wat moeten we met Ismaël K?’ was de grote vraag die de gemoederen in de rechtbank in Zutphen bezighield. In een jeugdinrichting in Beekbergen ging het eerder dit jaar een paar keer fout: hij raakte in gevecht met medewerkers die hem in bedwang probeerden te krijgen, heeft er een deur vernield en is betrapt met speed en amfetamine.