Ibrahim en Lina verkopen zelfgebakken baklava en ander zoets aan het Schubertplein: 'Ik hou ervan!'

Vince en Femke van Bijzondere Bonen: 'Mensen verwachten deze zaak eerder aan de Koningin­nel­aan, maar het gaat erg goed'

Atelier Bijzondere Bonen aan het Schubertplein is – naar eigen zeggen – dé speciaalzaak voor koffie, thee en chocolade in Apeldoorn. We praten met eigenaren Femke en Vince de Lange over het vijfjarig jubileum en de kracht van hun zaak.