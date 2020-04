IC-specialist Gelre ziekenhuizen waarschuwt: Corona-nasleep houdt zorg rest van het jaar bezig

Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen) heeft een expertisecentrum over revalidatie na opname op een intensive care. ,,Als mensen langer dan 1 à 2 weken op een ic behandeld worden, leveren ze een enorme hoeveelheid spierkracht in’’, zegt Gelre-intensivist Peter Spronk ,,Daar moeten ze van revalideren. We zullen waarschijnlijk een grotere groep dan normaal die aandacht moeten gaan geven. We moeten samen met longartsen bekijken hoe dat herstel gaat. Met onze reguliere post-ic kliniek zullen we dat in elk geval niet aankunnen.’’