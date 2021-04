Iconische Sporthal Zuiderpark in Apeldoorn gaat tegen de vlakte: plan voor nieuwbouw bij Columbia

Kookboek van Apeldoorn­se chef-koks bracht al meer dan 50.000 euro op: 'Nooit verwacht’

8 april De verkoop van het Apeldoornse kookboek ‘K OOK heeft in krap twee maanden tijd meer dan 50.000 euro opgeleverd. De opbrengst komt ten goede aan lokale restaurants. Het boek, waarin recepten staan van Apeldoornse chefkoks, ging al 1250 keer over de toonbank. Initiatiefnemer Paul Mol is verrast over het succes. ,,Dit hadden we nooit verwacht.’’