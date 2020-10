Identiteit van dode man in truck op parkeerplaats langs A1 bij Ugchelen bekend

coronacijfers KAART | Twijfelach­tig recordaan­tal nieuwe besmettin­gen, check hier de situatie in jouw gemeente

25 oktober De afgelopen 24 uur zijn er in Oost-Nederland flink meer coronabesmettingen geteld. Maar of we echt te maken hebben met een toename is onduidelijk. Het RIVM kampte gisteren met een computerstoring, waardoor een deel van de cijfers van zaterdag bij die van vandaag zijn gevoegd.